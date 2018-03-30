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Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции «Тяньгун» на Землю невелика
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Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции «Тяньгун» на Землю невелика 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Опасность падения крупных обломков китайской космической станции «Тяньгун-1» на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала.
Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Китайское правительство постоянно поддерживает тесные контакты по этому вопросу с ООН. Насколько мне самому известно, возможность падения крупных обломков «Тяньгун-1» на Землю невелика, я бы даже сказал, ничтожно мала", — отметил дипломат.
По его словам, власти Китая осознают, что на них лежит большая ответственность, и в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникших рисках.
25 марта вашингтонская газета Hill со ссылкой на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации «Аэрокосмическая корпорация» опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть на территории Испании, Португалии, Франции и Греции.
Станция «Тяньгун-1» массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу». Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме. По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.
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