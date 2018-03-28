8-тонный «Тяньгун» упадет на Землю 1 апреля

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сойдет с орбиты 1 апреля. Прогноз времени и места падения будет, конечно, еще уточняться. Но, по предварительным данным, космический аппарат должен рухнуть в провинции КНР Хэнань, пишет агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на специализированные интернет-порталы.

Большая часть 8-тонной станции сгорит в атмосфере, однако какая-то ее часть может долететь до поверхности Земли, считают специалисты.