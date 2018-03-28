В Киренске полицейского поблагодарила гражданка за проявленное неравнодушие и профессионализм

В адрес оперуполномоченного отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» старшего лейтенанта полиции Владимира Меньшагина поступили слова благодарности от жительницы города Усолье-Сибирское Анны Тихоновны.

17 марта в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение от гражданки Ш. об оказании помощи в розыске сына, который по имеющейся информации находится в городе Киренске проездом (выехал с места работы вахтовым методом), но на связь не выходит.

В течение дежурных суток местонахождение заявленного в розыск гражданина было установлено. В ходе опроса разыскиваемый пояснил, что решил немного отдохнуть в городе, но в ближайшее время планирует выехать в родной город.

Спустя неделю Владимиру Меньшагину вновь поступил звонок от гражданки Ш., которая сообщила о том, что до настоящего времени ее сын домой так и не приехал, предположительно продолжает находиться в городе Киренске, не имеет средств на оплату гостиничного номера и оплаты проезда маршрутного такси к месту жительства.

Получив указанную информацию, оперуполномоченный Меньшагин предпринял меры к установлению местонахождения разыскиваемого ранее гражданина, урегулировал вопрос задолженности по оплате гостиничного номера и в кратчайшие сроки поспособствовал выезду жителя города Усолья-Сибирского домой.

В ходе разговора Анна Тихоновна отметила: «Присущие Вашим сотрудникам высокий профессионализм, компетентность и неравнодушие к проблемам окружающих, вызывают глубокое уважение!».