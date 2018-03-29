Автобусы пойдут в объезд Полевой 

В Тюмени изменится схема движения общественного транспорта по улице Полевой. На время выполнения строительно-монтажных работ по устройству самотечного канализационного коллектора, которые пройдут с 9 апреля по 28 мая, автобусы будут объезжать перекрытый участок от Ямской до Пролетарской. — Движение общественного транспорта будет организовано по улицам Льва Толстого, Ямской, Аккумуляторной, Пролетарской с посадкой и высадкой пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Дополнительно будут оборудованы временные остановочные пункты на улице Льва Толстого при движении в сторону улицы Пролетарской и на улице Пролетарской в направлении улицы Льва Толстого. На период перекрытия участка Полевой из схем движения проходящих маршрутов №№ 11, 17, 24, 40, 68 исключаются остановочные пункты «улица Димитрова» и «улица Садовая» в прямом и обратном направлениях, — рассказали в МКУ «Тюменьготранс».
Значительно изменится схема движения маршрута № 11. Автобусы будут курсировать в противоположном направлении. Исключается остановки «улица Пугачева», «улица Пролетарская» (в сторону Аккумуляторной), «з-д „Нефтемаш“ (в сторону Ямской), „улица Бакинских Комиссаров“, „Дом обороны“ (в сторону Таврической), „Аллея Молодоженов“. Уехать в центр города пассажиры смогут, воспользовавшись остановочными пунктами: „улица Болотникова“, „Дом обороны“ (в сторону Аккумуляторной), „улица Бакинских Комиссаров“, „з-д „Нефтемаш““ (в сторону Пролетарской), „улица Пролетарская“ (в сторону Льва Толстого). Уточнять время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22.