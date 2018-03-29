Автобусы пойдут в объезд Полевой 

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Бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова отправили в колонию на шесть лет

60 секунд на спасение: исследуем лабиринты торговых центров Тюмени, следуя по указателям

Люди идут и идут: тюменцы завалили памятник маме цветами и игрушками в память о жертвах пожара в Кемерово