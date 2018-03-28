Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций 

Власти Люксембурга приняли решение отозвать своего посла в России для консультаций в связи с химической атакой в британском Солсбери, в результате которой были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает
со ссылкой на заявление МИД страны.
"Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается анализа британского правительства, согласно которому Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет", — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Примечательно, что ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна не собирается вслед за другими государствами высылать российских дипломатов в связи с химатакой в Солсбери.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Люксембурга сообщила накануне
EUobserver: «Наше правительство сначала хочет дождаться выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия». Ранее сообщалось, что специалисты ОЗХО расследуют инцидент в Солсбери. Эксперты уже больше недели работают в Великобритании, но пока не объявляли ни о каких промежуточных результатах.
Как отметила представительница МИД, в Люксембурге находятся лишь несколько российских дипломатов, при этом нет каких-либо доказательств того, что кто-то из них занимается шпионской деятельностью. В Москве же страну представляют два дипломата.
"Если Люксембург выдворит двух российских дипломатов, а Россия вышлет двух люксембургских дипломатов в качестве ответной меры, наше посольство в Москве будет закрыто", — пояснила пресс-секретарь, напомнив, что правительство страны всегда выступало за поддержание диалога с Россией, и такая мера усложнит контакты.
Напомним, первой 23 российских дипломата выслала Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к химатаке. Аналогичные меры позже в знак солидарности в Лондоном
приняли
Во вторник Бельгия
присоединилась
к странам, решившим выслать одного российского дипломата в качестве ответа на химатаку в Солсбери. Власти Молдавии также объявили о выдворении трех членов дипмиссии из РФ.
Ранее в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг
объявил
о сокращении российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. Семь российских дипломатов будут высланы, еще три запроса на аккредитацию от России альянс не утвердит.
решила выслать
одного российского дипломата. Австралия
объявила
о высылке двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
В общей сложности из разных стран мира будут выдворены более 100 российских дипломатов. Москва категорически опровергает выдвинутые обвинение и обещает принять ответные меры по всем странам, выдворившим российских дипломатических работников.
К настоящему моменту лишь девять стран ЕС не присоединились к другим государствам содружества, выдворившим российских дипломатов, — это Австрия, Болгария, Кипр, Греция, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения.
Австрия
решила не следовать
примеру Великобритании и других стран, так как, во-первых, считает необходимым продолжать диалог с РФ, во-вторых, ждет заключения экспертов ОЗХО по делу Скрипаля. Об этом заявила накануне глава МИД Австрии Карин Кнайссль.
В Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что развитие ситуации, а также ответ России на призывы, адресованные ей странами ЕС, в том числе Словакией, будут влиять на следующие шаги, которые предпримет Братислава.
Португалия не планирует изгонять российских дипломатов, так как предпочитает действовать в русле общих решений, принятых совместно и обязательных для исполнения всеми членами ЕС. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны в минувший понедельник.
Другие страны ЕС, имеющие прочные связи с Москвой, также заявили, что не намерены выдворять российских дипломатов, несмотря на то, что подписали общее заявление с обвинениями в адрес России в связи с атакой с применением химического оружия в Солсбери.
Правительство Мальты фактически повторило доводы Люксембурга. Власти объяснили, что так как дипломатическая миссия страны в Москве очень мала, любой ответ России фактически прекратит дипотношения двух стран.
Болгария, которая имеет прочные деловые связи с российскими фирмами, указала, что будет придерживаться позиции нейтралитета. В Греции заявили, что хотели бы для начала получить подробности случившегося в Великобритании и доказательства вины России. Такой же позиции придерживается Кипр.
Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил в понедельник, что слишком рано принимать решение о санкциях против России, так как сначала необходимо выяснить, что же произошло в Великобритании.