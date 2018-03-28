Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций

Власти Люксембурга приняли решение отозвать своего посла в России для консультаций в связи с химической атакой в британском Солсбери, в результате которой были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает

со ссылкой на заявление МИД страны.

"Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается анализа британского правительства, согласно которому Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет", — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС ).

Примечательно, что ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна не собирается вслед за другими государствами высылать российских дипломатов в связи с химатакой в Солсбери.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Люксембурга сообщила накануне

EUobserver: «Наше правительство сначала хочет дождаться выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия ». Ранее сообщалось, что специалисты ОЗХО расследуют инцидент в Солсбери. Эксперты уже больше недели работают в Великобритании , но пока не объявляли ни о каких промежуточных результатах.

Как отметила представительница МИД, в Люксембурге находятся лишь несколько российских дипломатов, при этом нет каких-либо доказательств того, что кто-то из них занимается шпионской деятельностью. В Москве же страну представляют два дипломата.

"Если Люксембург выдворит двух российских дипломатов, а Россия вышлет двух люксембургских дипломатов в качестве ответной меры, наше посольство в Москве будет закрыто", — пояснила пресс-секретарь, напомнив, что правительство страны всегда выступало за поддержание диалога с Россией, и такая мера усложнит контакты.

Напомним, первой 23 российских дипломата выслала Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к химатаке. Аналогичные меры позже в знак солидарности в Лондоном

приняли

присоединилась

к странам, решившим выслать одного российского дипломата в качестве ответа на химатаку в Солсбери. Власти Молдавии также объявили о выдворении трех членов дипмиссии из РФ.

Йенс Столтенберг Ранее в тот же день глава НАТО

объявил

о сокращении российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. Семь российских дипломатов будут высланы, еще три запроса на аккредитацию от России альянс не утвердит.

решила выслать

объявила

о высылке двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В общей сложности из разных стран мира будут выдворены более 100 российских дипломатов. Москва категорически опровергает выдвинутые обвинение и обещает принять ответные меры по всем странам, выдворившим российских дипломатических работников.

Болгария, Кипр, Португалия, Словакия и Словения. К настоящему моменту лишь девять стран ЕС не присоединились к другим государствам содружества, выдворившим российских дипломатов, — это Австрия Греция , Люксембург, Мальта

Австрия

решила не следовать

примеру Великобритании и других стран, так как, во-первых, считает необходимым продолжать диалог с РФ, во-вторых, ждет заключения экспертов ОЗХО по делу Скрипаля. Об этом заявила накануне глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

В Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что развитие ситуации, а также ответ России на призывы, адресованные ей странами ЕС, в том числе Словакией, будут влиять на следующие шаги, которые предпримет Братислава

Португалия не планирует изгонять российских дипломатов, так как предпочитает действовать в русле общих решений, принятых совместно и обязательных для исполнения всеми членами ЕС. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны в минувший понедельник.

Другие страны ЕС, имеющие прочные связи с Москвой, также заявили, что не намерены выдворять российских дипломатов, несмотря на то, что подписали общее заявление с обвинениями в адрес России в связи с атакой с применением химического оружия в Солсбери.

Правительство Мальты фактически повторило доводы Люксембурга. Власти объяснили, что так как дипломатическая миссия страны в Москве очень мала, любой ответ России фактически прекратит дипотношения двух стран.

Болгария, которая имеет прочные деловые связи с российскими фирмами, указала, что будет придерживаться позиции нейтралитета. В Греции заявили, что хотели бы для начала получить подробности случившегося в Великобритании и доказательства вины России. Такой же позиции придерживается Кипр.

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил в понедельник, что слишком рано принимать решение о санкциях против России, так как сначала необходимо выяснить, что же произошло в Великобритании.