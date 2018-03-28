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В Черепановском районе Новосибирской области открылся новый ФАП
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Черепановском районе Новосибирской области открылся новый ФАП 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Повышение доступности медицинской помощи в сельских территориях — важнейшая задача, обозначенная президентом РФ, и правительство Новосибирской области системно подходит к ее решению. Необходимо, чтобы каждый пациент, проживающий в регионе, имел возможность обрести своего лечащего врача. Создание широкой сети фельдшерско-акушерских пунктов серьезно приближает медицинскую помощь к жителям Новосибирской области», — обратился к собравшимся заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Открытие фельдшерско-акушерского пункта началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Перерезав символическую красную ленточку, Андрей Лиханов сообщил, что благодаря действию областной программы, за последние два года около 21 тыс. жителей сельских районов Новосибирской области получили возможность получения качественной медицинской помощи, в этом году это число увеличится более чем вдвое.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, отдаленность поселка от ЦРБ составляет восемь километров. При этом до ввода нового строения, ФАП располагался в здании администрации Майского сельсовета и по словам специалистов данное помещение перестало соответствовать современным санитарным нормам и правилам. Между тем, только за прошлый год специалистами ФАПа проведено 6449 приемов пациентов, в том числе на дому — 1332, а также проведено 2193 процедуры. Среди населения, которое обслуживается в ФАПе, значительная часть женщин и детей.
Строительство нового ФАПа осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Из областного бюджета на эти цели было направлено 8,98 млн рублей. В течение прошлого года был осуществлен монтаж фундамента, ограждающих конструкций из металлического каркаса с заполнением утеплителем, кровли, систем электро— и водоснабжения, канализования. Кроме того, осуществлено устройство ограждения территории. Выполнены мероприятия по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Для оснащения ФАПа медицинским оборудованием и мебелью выделены бюджетные ассигнования в размере 3,04 млн рублей. При этом увеличение финансирования из областного бюджета в прошлом году позволило за всего за год ввести в эксплуатацию 13 ФАПов в сельских районах.
Напомним, что в феврале этого года новый ФАП открыли в селе Суенга Маслянинского района, а в марте ФАП открылся в деревне Нововоскресенка Черепановского района. Всего же в течение 2018 года запланировано строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов. 19 февраля глава Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании поручил актуализировать программу строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе изучив опыт других регионов. Фото: пресс-служба Новосибирской области.
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