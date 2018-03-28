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Мособлдума подготовила законопроекты о единовременной выплате пенсионерам старше 70 лет
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Мособлдума подготовила законопроекты о единовременной выплате пенсионерам старше 70 лет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской областной думе подготовили ряд законопроектов в рамках исполнения обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, они касаются единовременных выплат пенсионерам старше 70 лет, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая в середине февраля с ежегодным обращением к жителям региона, предложил часть дополнительно заработанных областью средств направить на специальную выплату всем жителям Подмосковья старше 70 лет.
«Подготовлены законопроекты о предоставлении единовременной выплаты пенсионерам старше 70 лет и ежегодной выплаты на приобретение питания и одежды детям-инвалидам. Данные темы были обозначены в ходе обращения губернатора Московской области. Разработкой документов занимается Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Первый законопроект предусматривает единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей в 2018 году пенсионерам в возрасте 70 лет и старше — ее получат порядка 682 тысяч человек.
Помимо этого, планируется внести изменение в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будет ежегодно предоставляться денежная выплата на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Размер выплаты определен и составляет 13020 рублей.
«Оба законопроекта мы планируем рассмотреть уже на ближайшем заседании — 29 марта», — сказал Брынцалов.
Закон о выплатах семьям с детьми‑инвалидами планируют принять в Подмосковье 29 марта >>
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