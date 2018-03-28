Трамваи «Витязь-М» на маршрутах № 24 и № 35 перевозят в будни свыше 50 тысяч пассажиров

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , трамваи «Витязь-М» в будни перевозят более 50 тысяч пассажиров.

По его словам, с начала 2018 года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М».

Мы планируем, что к концу года трамваи нового поколения будут курсировать на всех десяти маршрутах, которые обслуживает Октябрьское депо, — добавил М. Ликсутов.

Трамваи оборудованы самыми современными системами, делающие поездку комфортной и безопасной: системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели, места для инвалидных колясок.

Все трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены у всех дверей. Это, по словам специалистов, сокращает время посадки в трамвай, и экономит время.

Фото взято: https://tgnews.ru/sites/1-smi/uploads/2018%202018%202018/ne%20moyo/mos/file.jpg