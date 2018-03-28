Депутаты заксобрания Кубани обсудили законопроект о животноводстве

Документ разрабатывал аграрный комитет (рабочую группу возглавляет ректор КубГАУ Александр Трубилин ) совместно с региональным минсельхозом. Ведомством также готовится стратегия развития животноводства с объемами финансирования и плановыми показателями.

Закон предусматривает сохранение существующих и принятие новых мер господдержки. Нацелил депутатов на ускоренную подготовку этого документа спикер ЗС Юрий Бурлачко , заявивший это направление как одно из приоритетных в работе парламента на весь год. «Животноводство было и есть стратегическим направлением АПК. В последнее время для отрасли наступило не самое лучшее время, инвесторы все больше отдают предпочтение зерну и растениеводству. Это и понятно — это быстроокупаемо. Очевидно, что отрасли (животноводства) надо создавать особые условия», — прокомментировал спикер ЗС.

В проекте закона ставится цель увеличить производство мясной и молочной продукции. Так, сегодня резерв производства мяса составляет 300 тыс. тонн. К 2023 году планируется нарастить поголовье КРС специализированных мясных пород до 50 тыс. голов. Не исчерпаны резервы по содержанию мелкого рогатого скота — овец и коз, особенно в малых формах хозяйствования. В законе делается акцент и на развитии свиноводства (при этом отдельно в законе прописано очевидное требование для свиноводческих хозяйств: для предотвращения заразных болезней необходимо соблюдать правила в области ветеринарии).

Для достижения целей предлагается перейти к комплексному инновационному типу развития отрасли, создать благоприятный инвестиционный климат, системно поддерживать товаропроизводителей, модернизировать фермы и создавать новые, увеличивать поголовье в семейных фермах, развивать кормовую базу, ввести сеть производственных площадок по откорму КРС, развивать инженерную инфраструктуру, создавать сеть для сбыта, а также повышать генетический потенциал животных.

В законе сейчас прописаны и виды господдержки: субсидирование части затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями и малыми предпринимателями; предоставление грантов; субсидирование части затрат граждан, ведущими ЛПХ; содействие продвижению продукции. Напомним, что в 2018 году на поддержку животноводства всех форм собственности региональные власти направят 1 млрд рублей.

Кроме того, в законе прописано, что исполнительная власть ежегодно формирует перечень свободных земельных участков, находящихся в госсобственности. Организациям, индивидуальным предпринимателям и фермерам будут помогать в подборе земель из этого перечня. Они смогут выращивать кормовые культуры (из расчета не менее 20 условных голов на 100 га земли), для сенокоса и выпаса животных (не менее трех голов на 100 га земли).

Говоря об инновационном развитии, закон позволит исполнительной власти установить условие о приобретении современного оборудования. Ну а организации, которые будут внедрять инновационные технологии, могут претендовать на присвоение статуса агротехнопарка и, соответственно, на получение господдержки.

Для развития отрасли власти обязуют также помогать привлекать инвестиции, развивать с инвесторами отношения и готовить высококвалифицированные кадры.

Законопроект был принят в первом чтении.

Как ранее писал «ФедералПресс» , сегодня проходит очередная сессия Заксобрания, в повестке — более 50 вопросов.