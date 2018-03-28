Москва подготовилась к весенним паводкам

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , предприятия комплекса городского хозяйства столицы готовы к весеннему паводку.

Все городские службы готовы встретить весенний паводок и будут переведены на усиленный режим работы, как только начнётся активное таяние. На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тыс. куб. м в час. На круглосуточное дежурство готовы заступить более 1,2 тыс. специалистов, а это более 350 бригад, и 250 единиц техники.

П. Бирюков отметил, что к весеннему паводку готово 770 км подземных коммуникаций ГУП «Москоллектор». Заместитель Мэра уточнил, что специалисты предприятия прочищают прямые водовыпуски, проверяют работу обратных клапанов, промывают дренажные системы насосного оборудования. В оперативной готовности находятся восемь передвижных электростанций, готовых откачать воду, если с ее наплывом не справятся автоматические насосные станции.

Фото взято: https://b1. m24.ru/c/609759.jpg