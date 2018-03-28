Горький — это величина согласия для нашего города, — Амбарцумян

Итоги акции «Читаем Горького на разных языках» подвели в Нижнем Новгороде 27 марта, сообщает Управление по работе со СМИ горадминистрации.

Аудитория Нижегородского филиала Национального исследовательского университета Высшей школы экономики собрала представителей различных национально-культурных автономий, культурных сообществ, носителей иностранных языков, студентов высших учебных заведений.

Перед началом мероприятия его участники почтили минутой молчания погибших на пожаре 25 марта в Кемерове

Открывая чтения, директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян отметил, что со дня рождения Максима Горького прошло ровно полтора века, но его мысли и идеи по-прежнему актуальны. «Подобная акция проходит в городе впервые. Горький — человек мира, объединяет представителей разных национальностей и вероисповедований. Это как раз тот случай, когда язык может объединить. Теплота, страсть и огонь в его произведениях могут нести ту созидающую силу, которая позволит нам всем вместе прийти к межнациональному согласию и единству. Горький — это величина согласия для нашего города», — сказал, обращаясь к участникам встречи Роман Амбарцумян.

По мнению директора Нижегородского филиала Высшей школы экономики Валерия Зусмана, проект стал очень популярным среди студенческой молодежи. «Люди действительно увлеклись проектом. Идея читать фрагменты из произведений Горького на разных языках — продуктивна и интересна. Горький на разных языках — это разные миры», — отметил профессор.

После приветственных слов начались выразительные чтения произведений, отрывков из полюбившихся и широко известных книг классика. Один из инициаторов акции Эрадж Боев прочитал отрывок из повести «Детство» на персидском языке. «По сути, Максим Горький — это наш великий земляк, который перешагнул границы национального и стал по-настоящему международным явлением», — сказал руководитель некоммерческой общественной организации «Конгресс ираноязычных народов».

В течение встречи звучали такие произведения, как «Макар Чудра», «Мать», «Старуха Изергиль». Очень эмоциональным и выразительным стало чтение на английском, арабском и итальянском языках «Песни о Буревестнике» студентов факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Джоржа Строла, Маджида Шерифа и Мануэлы Мастранджело. Они признались, что знакомство с творчеством Максима Горького стало продолжением знакомства с Нижним Новгородом.

«Два года назад я прочитал произведение Горького «Мать» на арабском языке. Это шедевр русской литературы. Нижний Новгород — это город Горького, поэтому я планирую продолжать читать произведения этого писателя, чтобы узнавать по ним историю русского общества 19 века», — поделился алжирец Маджид Шериф.

Как сообщалось ранее, что 6 марта 2018 года руководителями городских диаспор в рамках празднования 150-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Максима Горького была инициирована акция «Читаем Горького на иностранных языках».

В течение месяца поклонники творчества русского классика читали отрывки из его произведений на разных языках и записали 23 видеоролика более чем на 20 языках. Все видеоматериалы в ближайшее время будут размещены на сайте нижнийновгород.рф.