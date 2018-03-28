Ситуация у полигона «Ядрово» нормализовалась после превышения ПДК сероводорода ночью

Ситуация у полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья нормализовалась в течение часа после кратковременного превышения предельно допустимой концентрации сероводорода минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ночь с 27 на 28 марта в низине близ полигона было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. Это зафиксировала станция мониторинга МЧС на улице Озерной. Причиной этого явления стал перепад атмосферного давления. В течение часа концентрация газов снизилась, повторный замер превышения не зафиксировал, в настоящее время ситуация нормализовалась», — говорится в сообщении.

Спецпредставитель губернатора Московской области Александр Чупраков ранее заявил, что кратковременные выбросы свалочного газа неизбежны до тех пор, пока не будет завершена дегазация полигона.

По информации руководства полигона «Ядрово», в среду к концу дня будут завершены работы по строительству временного резервуара для откачки фильтрата и начнется его заполнение. В дальнейшем фильтрат будет обезврежен на очистных сооружениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.