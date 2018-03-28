Прокуратура Псковской области встретится с предпринимателями региона 

Прокуратура Псковской области по поручению Генпрокурора Российской Федерации примет участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства. Прием предпринимателей пройдёт в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области на Плехановском посаде, 6. Также предпринимателей примут в городах и районных центрах области в местных прокуратурах. Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Приём проведут в порядке живой очереди по паспорту.