Ещё
Прокуратура Псковской области встретится с предпринимателями региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прокуратура Псковской области встретится с предпринимателями региона 

Псковская губерния 55 минут назад
Прокуратура Псковской области по поручению Генпрокурора Российской Федерации примет участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства. Прием предпринимателей пройдёт в кабинете дежурного прокурора в здании прокуратуры Псковской области на Плехановском посаде, 6. Также предпринимателей примут в городах и районных центрах области в местных прокуратурах. Единый режим работы по приему предпринимателей установлен с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Приём проведут в порядке живой очереди по паспорту.
Псковская губерния: последние новости
Жители Порховского района собрали почти 4,5 тысячи подписей против полигона ТКО У Псковского перинатального центра впервые появились собственные реанимобили Руководитель Фонда капремонта объяснил «ремонт» двух домов за 100 млн ошибочным попаданием домов в программу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1050
Названо окончательное число погибших в Кемерово131
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово110
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»186
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
20:01
На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы
Новости Москвы
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение