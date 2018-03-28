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СК даст оценку действиям украинца, распространявшего фейки о сотнях погибших в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК даст оценку действиям украинца, распространявшего фейки о сотнях погибших в Кемерове 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Следственный комитет даст правовую оценку действиям украинского гражданина Евгения Вольнова, который стал причиной распространения недостоверной информации о том, что во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли несколько сотен человек.
«Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре», — сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что согласно официальным данным в ТЦ погибли 64 человека, среди них, по предварительным данным, 41 ребенок.
28 марта в России начался день траура по погибшим. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги РФ, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Новости о ЧС в Кемерове: В МЧС объявили о завершении поисковой операции в ТЦ «Зимняя вишня»
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