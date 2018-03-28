Обломки китайской станции «Тяньгун-1» упадут на Европу

Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что обломки сходящей с орбиты китайской космической станции «Тяньгун-1» могут упасть 1 апреля, обозначив примерный регион падения.

«Большая часть станции сгорит под воздействием крайне высокой температуры, вызванной вхождением станции на высокой скорости в земную атмосферу

Однако, учитывая то, что уже происходило при контролируемом вхождении в атмосферу космических кораблей сравнимых размеров и массы с китайской станцией, следует ожидать, что некоторые ее элементы выдержат подобную нагрузку и упадут на Землю», — говорится в распространенном заявлении ESA.

По данным агентства, в марте 2016 года «Тяньгун-1» прекратила функционировать, Китай потерял контроль над космической станцией, как-либо управлять с Земли ею уже невозможно. Поэтому будет происходить ее «неконтролируемое возвращение».

По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.

Черточка справа над горой — это «Тяньгун-1», снятая 27 ноября 2017 года французским астрофотографом Аленом Фигером в Альпах на юго-востоке Франции

По оценке ESA, наиболее вероятно, что станция войдет в атмосферу 1 апреля. Более ранние расчеты указывали на окно в три дня — с 31 марта по 2 апреля. «Тяньгун-1», вероятно, начнет разрушаться в атмосфере на высоте в 150 км — прежде всего сгорят солнечные батареи. При этом предсказать то, какие именно элементы станции упадут на Землю, не представляется возможным.

«Обычно в атмосфере сгорает более трех четвертей попадающих в нее космических искусственных объектов. Но многое в данном случае зависит от того, из каких именно материалов построена станция», — заявила директор отдела орбитальных комплексов французского Национального общества космических исследований Анн-Мари Клер. По ее мнению, через атмосферу смогут пройти «массивные кронштейны крепления резервуаров или стальные диски инерциальной системы».

Изображение «Тяньгун-1», опубликованное в ноябре 2017 года Китайским инженерным бюро пилотируемых космических полетов

Согласно расчетам ESA, наиболее вероятный район падения обломков «Тяньгун-1» — это зона между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты. В нее входит, в частности, юг Франции — районы города Перпиньяна близ испанской границы и остров Корсика.

Аналитики американской Aerospace Corporation считают, что несколько долетевших до Земли обломков «Тяньгун-1» массой до 100 кг скорее всего рухнут в океан, но в то же время существует опасность их падения на территории Испании Португалии , Франции и Греции . Впрочем, по мнению экспертов, вероятность того, что пострадают люди, чрезвычайно мала.

В этом ролике приводятся кадры контролируемого входа в атмосферу 12-тонного аппарата ATV-1 ESA, происходившего в сентябре 2008 года:

Орбитальная станция «Тяньгун-1» массой 8506 кг, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу» с экипажем. Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

Самую последнюю информацию ESA о времени и месте падения «Тяньгун-1» можно отслеживать здесь.