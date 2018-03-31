Китайская орбитальная станция «Небесный дворец» упадет на Землю завтра 

Первая китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») упадет на Землю на следующей неделе — на День дурака, 1-го апреля плюс-минус. И, если погода позволит, вы сможете видеть ее падение своими глазами.
Станция была выведена на орбиту 29 сентября 2011 года с территории Китая. Трижды станцию посещали. Первый раз — в начале ноября 2011 года к ней пристыковался корабль-робот «Шэньчжоу-8» («Волшебная ладья»/«Священный челнок»). Два раза станцию навещали китайские космонавты (их называют «тайконавтами») с миссиями «Шэньчжоу-9» в июне 2012-го и «Шэньчжоу-10» — в июне 2013. Оба раза тайконавтов было трое, и их «командировки» длились по две недели.
21 марта 2016 года Китайское национальное космическое управление официально объявило, что связь с «Небесным дворцом» утрачена и что он прекратит свое существование. Вскоре после этого американские астрономы определили, что станция бесконтрольно вращается и что она превратилась в «космический мусор». Калифорнийская фирма Aerospace Corporation предсказывает, что «Тянгун-1» упадет на Землю в период между 30 марта и 2 апреля. Сейчас станция совершает один оборот вокруг Земли каждые 88 минут на средней высоте в 215 км — примерно вдвое ниже, чем Международная космическая станция (МКС). И высота ее полета с каждым днем становится все меньше.
Увидеть падение станции можно будет в Интернете. И даже бесплатно. Нужно только зарегистрироваться на сайте «Проект „Виртуальный телескоп“. Вэб-трансляция будет вестись живьем под руководством астрофизика Джанлуки Мази (Gianluca Masi) в партнерстве с обсерваторией Tenagra в Аризоне. Чтобы попытаться понять, как можно увидеть полет „Небесного дворца“ в атмосфере Земли, надо заглянуть на сайт Heavens Above.
Картинки „Небесного дворца“ здесь. Вес станции — 8,5 метрических тонн. Всего. Наша станция „Мир“ весила 140 тонн. И ее вход в атмосферу в 2001-м был контролируемым. Длина — 10,4 метра, ширина — 3,4 метра, объем обитаемого пространства — 15 кубометров. У „Дворца“ две „палаты“ — ресурсный модуль, состоящий из лаборатории, солнечной энергетической и двигательных установок, и экспериментальный модуль, в котором размещались тайконавты. Здесь находятся два спальных места и тренажеры. Ни „удобств“, ни „кухни“ нет — все это было на прилетавших кораблях.
Где упадет „Тяньгун-1“ остается загадкой.
Известно лишь, что падение может произойти в полосе от 42,7 градусов северной до 42,7 градусов южной широты, поскольку орбита „Небесного дворца“ находится под углом 42,7 градуса к экватору.
Но неизвестно то, какова будет масса тех обломков, которые достигнут поверхности планеты после того, как на скорости в 25200 км/час она начнет гореть и разрушаться после входа в атмосферу. Известно лишь, что на высоте примерно в 110 км начнется серьезное разрушение: первыми станут отваливаться тонкие солнечные панели — те, что напоминают крылья. На высоте 60-80 км станция начнет гореть, от нее станут отваливаться крупные фрагменты, которые в свою очередь, станут распадаться на мелкие. Те, кто увидит это, насладится своего рода „огненным шоу“ — особенно, если это случится ночью на фоне темного неба.
Каковы шансы того, что осколки „Небесного дворца“ — а они, по оценкам Aerospace Corporation, покроют территорию площадью 2000 км на 7 км — угодят по вам или вашей собственности. Как считает Марко Лангбрек, консультант Центра космической безопасности ВВС Голландии, эти шансы пренебрежительно малы, прежде всего, потому, что 70 процентов площади нашей планеты покрыты океанами, а на суше большая часть населения сосредоточена в населенных пунктах. В Aerospace Corporation вероятность быть пораженным осколками „Небесного дворца“ оценивают как 1 шанс на 1 миллион.
Хотя, гарантий, конечно, никаких нет.
Г-н Лангбрек отмечает, что большая опасность заключается не в том, что кого-то пришибет осколком орбитальной станции, а в том, что кто-нибудь любопытный решит подобрать осколок и примется его изучать. Дело в том, что на осколках станции даже после прохождения через атмосферу могут остаться следы гидразина — высокотоксичного и коррозионного ракетного топлива. Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики отмечает, что, скорее всего, гидразин сгорит, но лучше осколки, все-таки, не трогать, держаться от них не ближе шагов 100, и сообщить о происшедшем специалистам по чрезвычайным ситуациям.
И еще. „Космический мусор“, даже приземлившись на территории „чужой“ страны, остается собственностью страны-производителя; применительно к „Небесному дворцу“ — Китая. Это проистекает из Договора о космосе (полное официальное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) 1967 года. И Россия, и Китай — наряду с еще 98 странами (по состоянию на 2011 год) — являются государствами-участниками этого межправительственного документа.
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