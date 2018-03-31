Китайская орбитальная станция «Небесный дворец» упадет на Землю завтра

Первая китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») упадет на Землю на следующей неделе — на День дурака, 1-го апреля плюс-минус. И, если погода позволит, вы сможете видеть ее падение своими глазами.

Станция была выведена на орбиту 29 сентября 2011 года с территории Китая . Трижды станцию посещали. Первый раз — в начале ноября 2011 года к ней пристыковался корабль-робот «Шэньчжоу-8» («Волшебная ладья»/«Священный челнок»). Два раза станцию навещали китайские космонавты (их называют «тайконавтами») с миссиями «Шэньчжоу-9» в июне 2012-го и «Шэньчжоу-10» — в июне 2013. Оба раза тайконавтов было трое, и их «командировки» длились по две недели.

21 марта 2016 года Китайское национальное космическое управление официально объявило, что связь с «Небесным дворцом» утрачена и что он прекратит свое существование. Вскоре после этого американские астрономы определили, что станция бесконтрольно вращается и что она превратилась в «космический мусор». Калифорнийская фирма Aerospace Corporation предсказывает, что «Тянгун-1» упадет на Землю в период между 30 марта и 2 апреля. Сейчас станция совершает один оборот вокруг Земли каждые 88 минут на средней высоте в 215 км — примерно вдвое ниже, чем Международная космическая станция (МКС). И высота ее полета с каждым днем становится все меньше.

Увидеть падение станции можно будет в Интернете. И даже бесплатно. Нужно только зарегистрироваться на сайте «Проект „Виртуальный телескоп“. Вэб-трансляция будет вестись живьем под руководством астрофизика Джанлуки Мази (Gianluca Masi) в партнерстве с обсерваторией Tenagra в Аризоне. Чтобы попытаться понять, как можно увидеть полет „Небесного дворца“ в атмосфере Земли, надо заглянуть на сайт Heavens Above.

Картинки „Небесного дворца“ здесь. Вес станции — 8,5 метрических тонн. Всего. Наша станция „Мир“ весила 140 тонн. И ее вход в атмосферу в 2001-м был контролируемым. Длина — 10,4 метра, ширина — 3,4 метра, объем обитаемого пространства — 15 кубометров. У „Дворца“ две „палаты“ — ресурсный модуль, состоящий из лаборатории, солнечной энергетической и двигательных установок, и экспериментальный модуль, в котором размещались тайконавты. Здесь находятся два спальных места и тренажеры. Ни „удобств“, ни „кухни“ нет — все это было на прилетавших кораблях.

Где упадет „Тяньгун-1“ остается загадкой.

Известно лишь, что падение может произойти в полосе от 42,7 градусов северной до 42,7 градусов южной широты, поскольку орбита „Небесного дворца“ находится под углом 42,7 градуса к экватору.

Но неизвестно то, какова будет масса тех обломков, которые достигнут поверхности планеты после того, как на скорости в 25200 км/час она начнет гореть и разрушаться после входа в атмосферу. Известно лишь, что на высоте примерно в 110 км начнется серьезное разрушение: первыми станут отваливаться тонкие солнечные панели — те, что напоминают крылья. На высоте 60-80 км станция начнет гореть, от нее станут отваливаться крупные фрагменты, которые в свою очередь, станут распадаться на мелкие. Те, кто увидит это, насладится своего рода „огненным шоу“ — особенно, если это случится ночью на фоне темного неба.

Каковы шансы того, что осколки „Небесного дворца“ — а они, по оценкам Aerospace Corporation, покроют территорию площадью 2000 км на 7 км — угодят по вам или вашей собственности. Как считает Марко Лангбрек, консультант Центра космической безопасности ВВС Голландии , эти шансы пренебрежительно малы, прежде всего, потому, что 70 процентов площади нашей планеты покрыты океанами, а на суше большая часть населения сосредоточена в населенных пунктах. В Aerospace Corporation вероятность быть пораженным осколками „Небесного дворца“ оценивают как 1 шанс на 1 миллион.

Хотя, гарантий, конечно, никаких нет.

Г-н Лангбрек отмечает, что большая опасность заключается не в том, что кого-то пришибет осколком орбитальной станции, а в том, что кто-нибудь любопытный решит подобрать осколок и примется его изучать. Дело в том, что на осколках станции даже после прохождения через атмосферу могут остаться следы гидразина — высокотоксичного и коррозионного ракетного топлива. Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики отмечает, что, скорее всего, гидразин сгорит, но лучше осколки, все-таки, не трогать, держаться от них не ближе шагов 100, и сообщить о происшедшем специалистам по чрезвычайным ситуациям.

И еще. „Космический мусор“, даже приземлившись на территории „чужой“ страны, остается собственностью страны-производителя; применительно к „Небесному дворцу“ — Китая. Это проистекает из Договора о космосе (полное официальное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) 1967 года. И Россия , и Китай — наряду с еще 98 странами (по состоянию на 2011 год) — являются государствами-участниками этого межправительственного документа.

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