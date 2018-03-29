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Астрономы засняли падающую на Землю Китайскую станцию
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Астрономы засняли падающую на Землю Китайскую станцию 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Бездействующую китайскую космическую станцию «Тяньгун-1» удалось сфотографировать астрономам из Италии. На днях объект должен упасть на Землю.
Исследователи проекта роботизированного телескопа Virtual Telescope Project сделали снимок станции утром 28 марта. Она видна, как яркое пятно, из-за отблесков света. «Сфотографировать станцию было чрезвычайно сложной задачей», — отмечается на сайте проекта. У станции достаточно высокая угловая скорость движения по небу.
Телескоп заснял объект на высоте 220 километров. Последние расчеты показывают, что станция войдет в атмосферу в период между 31 марта и 1 апреля, сообщает "Газета.ру".
"Тяньгун-1" запустили 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Ее масса составляет 8,5 тонны, а размеры — 10 на 3,4 метра. К станции осуществлялись три полета: один тестовый без экипажа и два с участием космонавтов КНР.
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