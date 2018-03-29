Астрономы засняли падающую на Землю Китайскую станцию

Бездействующую китайскую космическую станцию «Тяньгун-1» удалось сфотографировать астрономам из Италии . На днях объект должен упасть на Землю.

Исследователи проекта роботизированного телескопа Virtual Telescope Project сделали снимок станции утром 28 марта. Она видна, как яркое пятно, из-за отблесков света. «Сфотографировать станцию было чрезвычайно сложной задачей», — отмечается на сайте проекта. У станции достаточно высокая угловая скорость движения по небу.

Телескоп заснял объект на высоте 220 километров. Последние расчеты показывают, что станция войдет в атмосферу в период между 31 марта и 1 апреля, сообщает "Газета.ру"