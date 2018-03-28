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Дорожная служба Иркутской области протестирует погрузчик белорусского производства
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Дорожная служба Иркутской области протестирует погрузчик белорусского производства 

Хот 59 минут назад
Фото: Хот
Дорожная служба Иркутской области протестирует многофункциональный
газодизельный погрузчик белорусского производства. ООО «Амкодор» на  безвозмездной основе передало его предприятию на полтора-два месяца.
Планируется, что за это время дорожники изучат работу погрузчика в  сибирских условиях и примут решение о дальнейшем использовании такой
техники.
— Мы подписали договор о том, чтобы взять на испытание технику, которую
производят в Беларуси, чтобы провести испытания и дать своё заключение.
Это погрузчик «Амкодор», который будет заниматься погрузкой, разгрузкой
инертных материалов, уборкой снега. Дорожная служба Иркутской области
занимается содержанием и ремонтом, техника будет участвовать во всех
работах, — сказал Анатолий Сарапулов, заместитель генерального директора
Дорожной службы Иркутской области.
— Это техника применяется в дорожной отрасли. У нее очень много навесных
рабочих органов. Она может подметать, поднимать, убирать,
перекладывать, отсыпать. Данная машина будет хорошим подспорьем
дорожникам. Мы передаем её по договору испытания, при этом не беря
денег. Они будут ее испытывать и сравнивать с той техникой, которая у  них имеется в парке, — сказал представитель холдинга «Амкодор» Александр
Ковалёв.
Напомним, в ноябре 2016 года между Иркутской областью и Республикой
Беларусь было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем Сергей
Левченко и представители завода договорились об испытании техники в  нашем регионе. Так, в одно из сельскохозяйственных предприятий, как и в  Дорожную службу Иркутской области, был передан многофункциональный
газодизельный автопогрузчик. Также была достигнута договорённость о  совместном производстве зерносушильных комплексов между ООО «Амкодор» и  ОАО «Иркутскагроремонт».
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