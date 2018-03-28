Первые серебристые чайки пролетели над Обью

«Птицы семейства чайковых многим знакомы по художественным произведениям, — говорит новосибирский орнитолог Алексей Яновский . — Достаточно вспомнить знаменитую „Чайку“ Чехова . Взросление чаек растягивается на несколько лет, и на каждом году жизни у них разная окраска оперения».

Серебристая чайка — это самая большая из местных чаек, если не считать краснокнижного черноголового хохотуна. По словам специалиста, взросление птиц растягивается на несколько лет, и на каждом году жизни у них разная окраска оперения. На первом и втором, а то и на третьем году серебристые чайки и черноголовые хохотуны издали практически неразличимы. Среди чайковых птиц в Сибири встречаются и экзотические виды. Например, краснокнижная птица морской голубок.