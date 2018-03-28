«Зайчутка» Слуцкий признан белым и пушистым

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как развивается скандал вокруг Леонида Слуцкого и бойкота Госдумы российскими СМИ.

Комиссия Госдумы по депутатской этике вынесла решение в пользу Леонида Слуцкого. Причем на рассмотрении дела оправдываться пришлось не ему, а журналисткам, заявившим о домогательствах депутата.

Главной претензией к девушкам стало то, что они не рассказали обо всем сразу. Их заподозрили в том, что они якобы решили поднять ажиотаж в период президентских выборов. Какое отношение к этому событию имеет депутат от ЛДПР Слуцкий — неясно. При таком подходе где гарантия, что, если бы Фарида Рустамова, которую депутат трогал за лобок и называл «зайчуткой», заявила об оскорблении по горячим следам — в марте 2017-го, ее бы не заподозрили в желании сорвать матчи Кубка конфедераций?

— Извините, нет времени, постоянно звонят журналисты, а еще свой репортаж готовить, — отмахнулась от больной темы Дарья Жук , которая похожим образом «познакомилась» со Слуцким в 2014-м. По ее словам, обращение в комиссию — единственное, что девушки могли сделать, так как наказание за приставания в российском законодательстве не прописаны.

Однако из 14 членов комиссии ГД (туда входят Роднина, Карелин, Крашенинников и др.) за девушек так никто и не вступился. А для расспроса обвиняемого коллеги депутатам хватило всего 10 минут.

Такое единодушие здесь было не всегда, рассказал экс-депутат Геннадий Гудков , которого как-то тоже вызывали на ковер.

— В предыдущие созывы возглавлять комиссию по этике назначали какого-то очень уважаемого депутата с безупречной репутацией, — говорит экс-депутат. — Но к шестому созыву, когда политическая ситуация стала ухудшаться, решили, что на этом посту должны быть верные псы. Сейчас в комиссии говорят, что у них нет полномочий слушать и анализировать аудиозапись. Когда было нужно, они даже слухи собирали. Да и полномочий у них достаточно — они могут допросить, подключить правоохранительные органы , провести экспертизы и т.д.

Итогом российского дела о «харассменте» стало лишь то, что несколько СМИ объявили о бойкоте Госдумы: в надежде, что депутаты, оставшись один на один с правительственными медиа, сильно расстроятся. Позже к СМИ присоединились студенты и даже ресторанчик напротив здания ГД — там отказались обслуживать депутатов. Но стыдно, судя по всему, не стало ни Слуцкому, ни членам комиссии по этике ГД…

Досье:

Комиссия по этике ГД седьмого созыва разбирала несколько случаев:

В марте 2017-го Владимир Жириновский пригрозил «расстреливать и вешать» некоторых депутатов. Заявление обещали рассмотреть в комиссии, но результат неизвестен. Извинений от депутата потребовал Вячеслав Володин

В мае 2017-го Виталий Милонов пытался остановить колонну оппозиции во время уличной акции, что привело к потасовкам с участием полиции. Комиссия указала депутату на «недопустимость подобного рода действий».

В октябре 2017-го комиссия по этике не обнаружила нарушений в действиях депутата Натальи Поклонской в отношении режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда». Разобраться просил адвокат режиссера.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.