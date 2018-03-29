«Единая Россия» выдвинет 75 кандидатов в гордуму Екатеринбурга

По итогам праймериз.

Как сообщили «Уралинформбюро» в реготделении, предварительное голосование пройдет по открытой модели — каждый гражданин сможет проголосовать за понравившегося кандидата от «Единой России». Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы. По Екатеринбургу, в частности, будут отобраны 75 потенциальных депутатов.

Праймериз состоятся 3 июня, непосредственно выборы — 9 сентября 2018 года.