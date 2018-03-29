«Единая Россия» выдвинет 75 кандидатов в гордуму Екатеринбурга 

По итогам праймериз.
Свердловское отделение партии «Единая Россия» дало старт предварительному голосованию по выборам в муниципальные думы области, в том числе в Екатеринбурге. Оргкомитет по подготовке к праймериз возглавил главный «медведь» Среднего Урала Виктор Шептий.
Как сообщили «Уралинформбюро» в реготделении, предварительное голосование пройдет по открытой модели — каждый гражданин сможет проголосовать за понравившегося кандидата от «Единой России». Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы. По Екатеринбургу, в частности, будут отобраны 75 потенциальных депутатов.
Праймериз состоятся 3 июня, непосредственно выборы — 9 сентября 2018 года.