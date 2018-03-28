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2 апреля во Владивостоке стартует городской санитарный двухмесячник
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2 апреля во Владивостоке стартует городской санитарный двухмесячник 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Его цель: улучшение санитарного состояния города, очистка дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора после зимних месяцев. Дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия и организации всех форм собственности наведут порядок на подведомственных территориях.
Привести краевой центр в порядок поручил глава города Виталий Веркеенко. Дорожные службы помимо снега с дорог и тротуаров города вывозят тонны мусора, песка и пыли. Механизированная уборка улично-дорожной сети производится в круглосуточном режиме, но основные работы начинаются вечером, после снижения интенсивности дорожного движения на автомагистралях. Скоро на улицы города выйдут и пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием — для мойки дорог и дорожных ограждений.
Начались работы по омолаживающей и санитарной обрезке деревьев, вырубке старых и сухих. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно проводят соответствующие работы и придают эстетический вид зеленым насаждениям. Начались работы на ул. Лазо, в Адмиральском сквере, Океанском проспекте, 18 и в сквере Энергетиков на ул. Верхнепортовой, в других районах. Спиленные ветви сразу вывозятся для дальнейшей утилизации. Идёт прочистка поросли на городских откосах.
С наступлением тепла городские озеленители подготовят клумбы к высадке цветов. Совсем скоро Владивосток заиграет разными красками — уже в мае на клумбах города расцветут 60 тысяч тюльпанов желтого, красного, розового и пурпурного цвета, зазеленеют живые изгороди, расцветут магнолии, абрикосы и вишни. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, всего планируется высадить более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород.
Общегородской субботник в этом году состоится 21 апреля. Ежегодно в подобных мероприятиях участвуют около 200 тысяч горожан. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и, к примеру, привести в порядок свой двор: высадить деревья, кустарники и цветы, установить урны и скамейки. Инвентарём и посадочным материалом обеспечит управляющая домом организация на основе заявки жильцов.
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