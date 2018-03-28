Практику по инженерной защите студенты проходят в защитных сооружениях Москвы

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры «Инженерная защита населения и территории» ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России » проводит учебно-практические занятия по гражданской обороне на базе Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы ». Занятия проводят для слушателей факультета руководящего состава, курсантов командно-инженерный факультета, студентов инженерного и гуманитарного факультетов АГЗ МЧС России.

Практические занятия начались 26 марта в защитном сооружении западного административного округа столицы со студентами гуманитарного факультета АГЗ МЧС России. Преподаватель Николай Могильниченко познакомил студентов с тремя основными вопросами, связанными с санитарно-техническим содержанием и инженерным оборудованием основных и вспомогательных помещений защитного сооружения.

— В защитном сооружении созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия посредством обустройства таких систем как: воздухоснабжение, водоснабжение, канализация и энергоснабжение, имеются также средства связи. Места пребывания укрываемых оборудованы нарами (примитивное приспособление, обычно представляет собой настил из досок), позволяющие человеку сидеть и лежать, — уточнил Николай Могильниченко.

Убежище включает следующие помещения: для руководства, для укрываемых, медицинский пункт, помещения для хранения средств защиты и продуктов питания, санитарный узел с насосной станцией, помещение для фильтровентиляционной установки, для дизельной электростанции. В обязательном порядке ЗС ГО имеет запасный выход.

— Выездное практическое занятие помогает будущим специалистам разобраться в вопросах размещения и планирования защитных сооружений, специального оборудования, его хранения и эксплуатации, а также сопровождающей документации, — пояснил Николай Могильниченко.

На протяжении четырех месяцев практику в защитных сооружениях Москвы пройдут около двухсот обучающихся.