Ещё
Практику по инженерной защите студенты проходят в защитных сооружениях Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Практику по инженерной защите студенты проходят в защитных сооружениях Москвы 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 1 час назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры «Инженерная защита населения и территории» ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» проводит учебно-практические занятия по гражданской обороне на базе Государственного унитарного предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы». Занятия проводят для слушателей факультета руководящего состава, курсантов командно-инженерный факультета, студентов инженерного и гуманитарного факультетов АГЗ МЧС России.
Практические занятия начались 26 марта в защитном сооружении западного административного округа столицы со студентами гуманитарного факультета АГЗ МЧС России. Преподаватель Николай Могильниченко познакомил студентов с тремя основными вопросами, связанными с санитарно-техническим содержанием и инженерным оборудованием основных и вспомогательных помещений защитного сооружения.
— В защитном сооружении созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия посредством обустройства таких систем как: воздухоснабжение, водоснабжение, канализация и энергоснабжение, имеются также средства связи. Места пребывания укрываемых оборудованы нарами (примитивное приспособление, обычно представляет собой настил из досок), позволяющие человеку сидеть и лежать, — уточнил Николай Могильниченко.
Убежище включает следующие помещения: для руководства, для укрываемых, медицинский пункт, помещения для хранения средств защиты и продуктов питания, санитарный узел с насосной станцией, помещение для фильтровентиляционной установки, для дизельной электростанции. В обязательном порядке ЗС ГО имеет запасный выход.
— Выездное практическое занятие помогает будущим специалистам разобраться в вопросах размещения и планирования защитных сооружений, специального оборудования, его хранения и эксплуатации, а также сопровождающей документации, — пояснил Николай Могильниченко.
На протяжении четырех месяцев практику в защитных сооружениях Москвы пройдут около двухсот обучающихся.
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы: последние новости
Жителям Северного округа рассказали о способах защиты в случае опасности В Учебном центре ГО и ЧС Москвы почтили память Героя России Евгения Чернышёва В защитных сооружениях гражданской обороны Москвы проводятся экскурсии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1049
Названо окончательное число погибших в Кемерово122
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово107
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»22
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»182
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
20:01
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Новости Москвы
20:01
На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы
Новости Москвы
00:54
Москва готова к весеннему паводку
Новости Москвы
03:01
Названа дата таяния снега в Москве
Погода Новости Москвы
04:19
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»
В мире
01:07
Останкинская башня выключила подсветку
Новости Москвы
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение