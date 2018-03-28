В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа об отношениях с Россией 

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что для улучшения отношений с Западом Россия должна признать причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Это логика, перевернутая с ног на голову. Это радикальное нарушение принципа презумпции невиновности. Это выход и за рамки международного права, и за рамки приличия в выстраивании межгосударственных отношений», — заявил Косачёв.
По его словам, это ровно то, в чём пытаются обвинить Россию.
Как отметил сенатор, ничего нового в таком поведении американской стороны нет, и всё укладывается в общую логику политики сдерживания России, которую США проводят с момента завершения «холодной войны».
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что у России «много щупалец».