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В Совфеде назвали «атакой» поставленные Госдепом условия улучшения отношений
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В Совфеде назвали «атакой» поставленные Госдепом условия улучшения отношений 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представитель Госдепа США Хизер Науэрт назвала условие улучшения отношений с Россией. По ее словам, Россия должна признать ответственность за отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее в Великобритании 4 марта. Такое заявление Науэрт сделала во время пресс-брифинга во вторник 27 марта.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал это заявление «атакой», нацеленной на дискриминацию России на международной арене (слушайте аудио):
«Это логика, перевернутая с ног на голову. Это радикальное нарушение принципа презумпции невиновности. Это выход и за рамки международного права, и за рамки приличия в выстраивании межгосударственных отношений. Это ровно то, в чем пытаются обвинить Россию. Это атака на нашу страну, атака информационная, атака политическая, атака, целью которой является дальнейшая дискредитация и, вследствие этого, дискриминация нашей страны на международной арене», — заявил Косачев.
При этом, полагает сенатор, ничего нового в таком поведении американской стороны нет.
«Все это укладывается в общую логику политики сдерживания России, которую Соединенные Штаты Америки проводят с момента завершения Холодной войны, отстаивая свое право на исключительность и на монопольное право управлять миром. Поэтому ничего нового на самом деле не происходит», — заключил Косачев.
Напомним, более 150 российских дипломатов были высланы из 27 стран и НАТО, как сообщает Госдеп США.
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