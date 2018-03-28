В Совфеде назвали «атакой» поставленные Госдепом условия улучшения отношений

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал это заявление «атакой», нацеленной на дискриминацию России на международной арене (слушайте аудио):

«Это логика, перевернутая с ног на голову. Это радикальное нарушение принципа презумпции невиновности. Это выход и за рамки международного права, и за рамки приличия в выстраивании межгосударственных отношений. Это ровно то, в чем пытаются обвинить Россию. Это атака на нашу страну, атака информационная, атака политическая, атака, целью которой является дальнейшая дискредитация и, вследствие этого, дискриминация нашей страны на международной арене», — заявил Косачев.

При этом, полагает сенатор, ничего нового в таком поведении американской стороны нет.

«Все это укладывается в общую логику политики сдерживания России, которую Соединенные Штаты Америки проводят с момента завершения Холодной войны, отстаивая свое право на исключительность и на монопольное право управлять миром. Поэтому ничего нового на самом деле не происходит», — заключил Косачев.