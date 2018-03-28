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У жителя Крыма изъяли старинные монеты и оружие
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У жителя Крыма изъяли старинные монеты и оружие 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пограничники обнаружили у жителя Армянска более 400 предметов старины, которые могут представлять культурную ценность. Найденные вещи передали в «Центральный музей Тавриды» на экспертизу, сообщает ForPost.
В числе прочих предметов крымчанин хранил у себя дома металлический нож, штык-нож, саблю, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты и пуговицы.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым не уточнили, как именно мужчина собрал свою коллекцию и есть ли среди находок вещи из драгоценных металлов.
«Является ли клад антиквариатом и имеет ли он какую-то ценность, станет известно после проведения экспертизы. Если их принадлежность к артефактам подтвердится, а у владельца не будет документов, подтверждающих право собственности на них, коллекция пополнит фонды музея», — сообщил представитель ведомства в комментарии ForPost.
Если экспертиза покажет, что найденные предметы являются ценными артефактами, и у владельца коллекции нет на них документов, будет решаться вопрос о его к уголовной ответственности за уклонение от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность. В этом случае найденные предметы передадут в музей.
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