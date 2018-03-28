У жителя Крыма изъяли старинные монеты и оружие

Пограничники обнаружили у жителя Армянска более 400 предметов старины, которые могут представлять культурную ценность. Найденные вещи передали в «Центральный музей Тавриды» на экспертизу, сообщает ForPost.

В числе прочих предметов крымчанин хранил у себя дома металлический нож, штык-нож, саблю, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты и пуговицы.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым не уточнили, как именно мужчина собрал свою коллекцию и есть ли среди находок вещи из драгоценных металлов.

«Является ли клад антиквариатом и имеет ли он какую-то ценность, станет известно после проведения экспертизы. Если их принадлежность к артефактам подтвердится, а у владельца не будет документов, подтверждающих право собственности на них, коллекция пополнит фонды музея», — сообщил представитель ведомства в комментарии ForPost.

Если экспертиза покажет, что найденные предметы являются ценными артефактами, и у владельца коллекции нет на них документов, будет решаться вопрос о его к уголовной ответственности за уклонение от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность. В этом случае найденные предметы передадут в музей.