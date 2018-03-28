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«Санитары» белгородских дорог расстреливают камеры на треногах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Санитары» белгородских дорог расстреливают камеры на треногах 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Из пейнтбольной винтовки мужчины обстреливали камеры на треногах, стараясь попасть по объективу, выведя тем самым прибор из строя. Судя по разговорам в салоне, штрафы за превышение скорости ребят ну очень утомили.
Непонятно, удалось ли друзьям попасть по камерам или нет: пейнтбольные винтовки вообще не славятся своей точностью, а попасть с расстояния в 20-30 метров по объективу с поправкой на ветер — нетривиальная задача. Однако полицейские уже занялись поиском весельчаков, пожелав привлечь их за хулиганство.
Кстати, многие из пользователей сети, которые поддержали гнев мстителей против «незаконных» камер на дороге, не вполне правы: по закону, предупреждающими знаками должны быть оборудованы только стационарные камеры видеофиксации. Переносные камеры сотрудники ГАИ могут расставлять просто так.
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