«Санитары» белгородских дорог расстреливают камеры на треногах

Из пейнтбольной винтовки мужчины обстреливали камеры на треногах, стараясь попасть по объективу, выведя тем самым прибор из строя. Судя по разговорам в салоне, штрафы за превышение скорости ребят ну очень утомили.

Непонятно, удалось ли друзьям попасть по камерам или нет: пейнтбольные винтовки вообще не славятся своей точностью, а попасть с расстояния в 20-30 метров по объективу с поправкой на ветер — нетривиальная задача. Однако полицейские уже занялись поиском весельчаков, пожелав привлечь их за хулиганство.