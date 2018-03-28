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В Эфиопии избран новый председатель правящей партии РДФЭН
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В Эфиопии избран новый председатель правящей партии РДФЭН 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аддис-Абеба, 28 марта /Синьхуа/ — Абий Ахмед был избран во вторник новым председателем правящего в Эфиопии Революционно-демократического фронта эфиопских народов /РДФЭН/.
А. Ахмед родился в 1976 году. Ранее он занимал пост министра науки и технологий страны. В феврале текущего года был избран председателем Народно-демократической организации оромо /НДОО/.
В состав РДФЭН входят четыре политические партии, представляющие различные этнические группы Эфиопии: Национально-демократическое движение амхара /НДДА/, Народно-демократическая организация оромо, Южноэфиопское народно-демократическое движение /ЮЭНДД/ и Народный фронт освобождения Тыграй /НФОТ/. РДФЭН обладает большинством в парламенте, поэтому А. Ахмед почти наверняка станет новым главой правительства.
Напомним, что из-за нестабильной ситуации в стране и других причин, Хайлемариам Десалень 15 февраля подал в отставку с поста премьер-министра Эфиопии и председателя РДФЭН. —0—
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