В Эфиопии избран новый председатель правящей партии РДФЭН

Аддис-Абеба , 28 марта / Синьхуа / — Абий Ахмед был избран во вторник новым председателем правящего в Эфиопии Революционно-демократического фронта эфиопских народов /РДФЭН/.

А. Ахмед родился в 1976 году. Ранее он занимал пост министра науки и технологий страны. В феврале текущего года был избран председателем Народно-демократической организации оромо /НДОО/.

В состав РДФЭН входят четыре политические партии, представляющие различные этнические группы Эфиопии: Национально-демократическое движение амхара /НДДА/, Народно-демократическая организация оромо, Южноэфиопское народно-демократическое движение /ЮЭНДД/ и Народный фронт освобождения Тыграй /НФОТ/. РДФЭН обладает большинством в парламенте, поэтому А. Ахмед почти наверняка станет новым главой правительства.

Напомним, что из-за нестабильной ситуации в стране и других причин, Хайлемариам Десалень 15 февраля подал в отставку с поста премьер-министра Эфиопии и председателя РДФЭН. —0—