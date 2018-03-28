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Глава Следственного комитета приедет в Казань с рабочим визитом
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Глава Следственного комитета приедет в Казань с рабочим визитом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Александр Бастрыкин прибудет в Казань 30 марта с рабочим визитом. Глава следственного комитета примет участие в торжественной части III Всероссийского слета кадетов, который пройдет с 29 по 30 марта в столице Татарстана, передает пресс-служба республиканского правительства.
Известно, что сопровождать главу Следственного комитета во время визита будет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Во Всероссийском слете примут участие порядка 200 человек, в том числе около 150 обучающихся из образовательных организаций СК РФ и профильных кадетских классов ведомства, а также представители следственных органов СК РФ, представители республики и ветераны.
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