Глава Следственного комитета приедет в Казань с рабочим визитом

Известно, что сопровождать главу Следственного комитета во время визита будет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин

Во Всероссийском слете примут участие порядка 200 человек, в том числе около 150 обучающихся из образовательных организаций СК РФ и профильных кадетских классов ведомства, а также представители следственных органов СК РФ, представители республики и ветераны.