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В Казани пройдет «Робосабантуй»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Казани пройдет «Робосабантуй» 

Казанский Портал 1 час назад
31 марта в IT-парке состоится «Робосабантуй 2018». Так называется детский фестиваль робототехники.
«Фестиваль «Робосабантуй» призван поддержать детей, которые среди огромного множества самых разнообразных занятий сделали выбор в пользу инженерных наук. Участники фестиваля — это будущие IT-предприниматели», — рассказал министр связи РТ Роман Шайхутдинов.
Регистрация на фестиваль уже открыта, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
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