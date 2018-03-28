В Казани пройдет «Робосабантуй»

31 марта в IT-парке состоится «Робосабантуй 2018». Так называется детский фестиваль робототехники.

Роман Шайхутдинов. «Фестиваль «Робосабантуй» призван поддержать детей, которые среди огромного множества самых разнообразных занятий сделали выбор в пользу инженерных наук. Участники фестиваля — это будущие IT-предприниматели», — рассказал министр связи РТ

Регистрация на фестиваль уже открыта, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

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