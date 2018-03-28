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СМИ: Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию
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СМИ: Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией Softbank построит крупнейшую в мире солнечную ферму мощностью 200 ГВт.
Как сообщил телеканал Al Arabiya, соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный директор Softbank Масаеши Сон.
В соответствии с договоренностями, к маю 2018 года стороны подготовят технико-экономическое обоснование проекта. К 2019 году будут запущены первые солнечные установки проекта мощностью 3 и 4,2 ГВт. Расчетная мощность всего каскада солнечных ферм составит 200 ГВт, которую планируется достичь к 2030 году.
В документе отмечается также, что стороны будут заниматься развитием производства солнечных панелей и накопительных мощностей на территории Саудовской Аравии. Проект предусматривает создание 100 тыс. рабочих мест и, как предполагается, его реализация позволит увеличить ВВП королевства на $40 млрд в год.
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