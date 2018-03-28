Воронежские ТОСы представят конкурсной комиссии свои проекты

Победителей конкурса определят 11 мая.

Воронежские ТОСы сегодня будут защищаться и доказывать, почему их проект достоин получить грант. Стартует презентация общественно-полезных проектов, представители ТОСов выступать будут публично. Напомним, заявки от территориальных общественных самоуправлений принимались до 21 марта. Победителей конкурса определят 11 мая, после презентации проектов. Как показывает опыт прошлых лет, выиграть может любой проект — от строительства дорог до обустройства кладбищ и захоронений. Всего между победителями распределят 60 млн рублей. Реализовать проекты нужно в этом году.