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Красота четырех времен года на маленьком финском острове Долгий Камень
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Красота четырех времен года на маленьком финском острове Долгий Камень 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Яни Илинампа (Jani Ylinampa) — фотограф из Рованиеми, что в финской Лапландии. Вот уже 15 лет он снимает природу, и его по праву можно назвать мастером пейзажей: он виртуозно документирует красоту пляшущих полярных сияний, захватывающих дух закатов, живописных лесов, водоемов и других природных чудес сурового лапландского края.
Однажды на глаза Яни попался прекрасный островок Котисаари (Долгий Камень) на реке Кемийоки, который издавна был базой местных дровосеков, занимающихся в Рованиеми лесозаготовкой. На этом крошечном кусочке земли (его площадь всего 0,7 акра, а длина — 230 метров) стоят всего два дома и нет электричества.
Путешествуя по живописной реке, Яни Илинампа решил запечатлеть удивительную красоту острова во все четыре времени года. Для съемки он использовал беспилотный летательный аппарат и смог сделать завораживающие кадры. Прокрутите вниз, чтобы убедиться в этом.
Источник: Bored Panda
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