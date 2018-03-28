Директор Японского центра сменился в Нижнем Новгороде

Директор Японского центра в Нижнем Новгороде господин Акихико Сатаке покидает свой пост 28 марта, сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

Как отмечает источник, это происходит в рамках традиционной ротации кадров, применяемой в японских центрах в России . Господин Сатаке возглавит Японский центр в Санкт-Петербурге

Новым же директором нижегородского филиала в мае будет назначен господин Ютака Кунугида. До его официального назначения обязанности по организации работы центра будет исполнять сотрудник Акифума Хамада.

27 марта директора департамента внешних связей Ольга Гусева поблагодарила Акихико Сатаке, в том числе за укрепление связей Нижегородской области с префектурой Мияги.