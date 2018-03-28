«Культура» снимает «Мосфильм»

Журналисты ведущего отечественного телеканала побывали на главной киностудии страны, где встретились с ее генеральным директором Кареном Шахназаровым и смогли оценить воочию масштабы преобразований.

Отечественную фабрику грез ждут серьезные перемены. «Всего нам должны построить 2 павильона. Один из них займет 2,5 тысячи квадратных метров. То есть, он будет вторым по величине после первого нашего павильона. И еще один -значительно больше тех, что расположены здесь сейчас », — поделился с репортерами Карен Шахназаров.

Большие площади, высокие потолки, просторные гримерные, стены с хорошей звукоизоляцией. Желающих занять новые съемочные площадки уже немало. На территории есть свой Белый дом — комплекс сценическо-постановочных средств, а также склад реквизита, где хранятся настоящие киносокровища. Генеральный директор киностудии провел для телевизионщиков самую настоящую экскурсию по кладовым «Мосфильма», показав раритетные экспонаты. Он рассказал, что новое здание для уникальной коллекции будет трехэтажным со сложнейшим современным оборудованием. «Это выход в новое измерение», — подчеркнул Карен Георгиевич. По его словам, такое масштабное строительство не разворачивалось на территории российской фабрики грез с 50-х годов. Темпами работ удивлены сами сотрудники киностудии. Переезд в новые корпуса планируют начать уже в июне. Кроме того, на территории «Мосфильма» появится свой киноцентр с тремя залами.