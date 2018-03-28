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В Дагестане начали выращивать картофель северных сортов
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В Дагестане начали выращивать картофель северных сортов 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Элитные столовые сорта картофеля, селекционированные в Ленинградской области, начали высаживать в сельских хозяйствах Магарамкентского района Дагестана.
Сейчас аграрии работают с сортами «импала» и «гранта», которые имеют высокий урожайный потенциал. Их высаживают на территории около 25 гектаров.
«Мы ожидаем хороший урожай. 40 — 50 тонн с гектара должны получить, не больше, не меньше», — рассказал региональному телевидению управляющий СПК «Гранит» Гарум Алиметов.
Сейчас за процессом выращивания северных элитных сортов картофеля в Дагестане наблюдают специалисты из Тосненского района Ленинградской области. Предполагается, что в следующем году территорию под эти сорта увеличат в несколько раз.
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