В Дагестане начали выращивать картофель северных сортов

Элитные столовые сорта картофеля, селекционированные в Ленинградской области , начали высаживать в сельских хозяйствах Магарамкентского района Дагестана

Сейчас аграрии работают с сортами «импала» и «гранта», которые имеют высокий урожайный потенциал. Их высаживают на территории около 25 гектаров.

«Мы ожидаем хороший урожай. 40 — 50 тонн с гектара должны получить, не больше, не меньше», — рассказал региональному телевидению управляющий СПК «Гранит» Гарум Алиметов.

Сейчас за процессом выращивания северных элитных сортов картофеля в Дагестане наблюдают специалисты из Тосненского района Ленинградской области. Предполагается, что в следующем году территорию под эти сорта увеличат в несколько раз.