СМИ Франции: Россия не останется в долгу перед выпадами Запада

Главы государств ЕС , несмотря на существующие разногласия, резко осудили Россию за отравление бывшего агента Скрипаля. Тереза Мэй встречалась с президентом Франции и канцлером Германии с целью выработки единой позиции в этом деле и привлечения на свою сторону сомневающихся стран, пишет «Монд» (23.03). При этом новый министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил в понедельник, что, несмотря ни на что, необходимо продолжать диалог с Россией, даже если она — непростой партнер.

Другие высказываются против слишком радикальных мер, пока не будут предоставлены окончательные доказательства прямого участия российского режима. Например, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что необходимо восстановить сотрудничество с Россией как гаранта безопасности континента. Об этом он указал в очень неожиданном поздравлении Владимира Путина с его переизбранием.

Тереза Мэй называет Путина стратегическим врагом Европы, который представляет угрозу для континента на многие годы, отмечает «Фигаро» (23.03). «То, что произошло в Солсбери, является частью агрессивного плана России против Европы и ее соседей, от Западных Балкан до Ближнего Востока», — заявила премьер-министр Великобритании по прибытии в Брюссель на заседание Европейского совета . Ей не сразу удалось добиться от партнеров единодушного согласия о причастности Москвы к «делу Скрипаля».

Венгрия, Австрия и Несколько государств-членов ЕС проявили большую осторожность перед лицом такой эскалации ситуации, не увидев неопровержимых доказательств вины Кремля. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает необходимым провести расследование и не делать поспешных заключений. Он звонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием и высказать надежду на дальнейшее российско-греческое сотрудничество. Италия Кипр также отказались быть категоричными в этом вопросе.

Обстановка вокруг происшествия в Солсбери так накалилась, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон счел «справедливым» сравнить Чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в Берлине в 1936 году при Гитлере. В разгар дипломатического кризиса с Россией он также предположил, что Соединенное Королевство стало объектом применения токсического вещества против бывшего российского шпиона на своей территории за то, что Лондон осудил российские «злоупотребления», отмечается на сайте «Сюдуэст» (22.03). Борис Джонсон поддержал это сравнение, сделанное одним из членов парламента, который считает, что президент Путин собирается использовать Чемпионат мира, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года. «Честно говоря, противно думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события», — отметил он.

В продолжение темы «Пуэн» (22.03) приводит слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что такие параллели недопустимы и недостойны главы дипломатии европейского государства. Россия осудила кампанию, начатую Лондоном с целью демонизации России, пишет «Эко» (26.03). Еще раз подтверждая, что обвинения англичан не подкреплены фактами, официальный представитель МИД Мария Захарова намекнула, что Москва готовит ответ-сюрприз для Бориса Джонсона и всех тех, кто осмеливается сравнивать Россию с Третьим Рейхом.

Напряженность между Лондоном и Москвой не ослабевает. Все послы были приглашены в среду в МИД РФ, чтобы выслушать российскую позицию по «делу Скрипаля», сообщает «Фигаро» (22.03). Однако послы Великобритании, Франции и США отказались от приглашения. Представитель МИД Владимир Ермаков еще раз обратил внимание на противоречия британской версии. Отвечая на вопрос британского дипломата о потенциальных программах России по химическому оружию, он призвал своих западных коллег оторваться от русофобии и островного мышления. «Мне стыдно за вас», — сказал российский дипломат.

Тереза Мэй теперь попытается убедить своих европейских партнеров осудить Россию в Европейском совете в Брюсселе. Но ей придется преодолеть сопротивление некоторых европейских союзников, в том числе Греции и Венгрии, которые заблокировали принятие документа за подписью европейских министров иностранных дел, в котором выдвигаются прямые обвинения против России.

Шестнадцать стран ЕС, а также США и не менее шести союзников, в том числе Канада Австралия , объявили о высылке более ста российских дипломатов со своих территорий в ответ на происшествие в Солсбери. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах , комментируя ситуацию, сказал, что США готовы сотрудничать для улучшения отношений с Россией, но только в том случае, если российское руководство изменит свою позицию. «Монд» (27.03) отмечает, что Москва отрицает любую причастность к покушению на убийство, осуждает провокационный жест Запада, свидетельствующий о продолжении линии на конфронтацию, и обещает принять ответные меры.

Дональд Трамп дал согласие на самую крупную высылку российских дипломатов из США, но это историческое решение, возможно, не означает разрыв отношений между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. На первый взгляд, г-н Трамп совершил крутой поворот после попытки приблизиться к Кремлю после своей инаугурации, несмотря на обвинения в сговоре между его предвыборным штабом и Москвой для продвижения его кандидатуры в 2016 году, замечает «Либерасьон» (27.03). Сотрудники американской администрации, осознавая, что широкой общественности не очень-то по душе сближение двух лидеров, подчеркнули, что это решение принималось именно Трампом, который с самого начала отслеживал ситуацию вокруг Скрипаля.

Хотя странно, что хозяин Белого дома не поднял эту тему на своей странице в Твиттере, а только его пресс-секретарь Сара Сандерс призвала Россию изменить позицию, если она хочет улучшить отношения с Вашингтоном.

Для многих россиян переизбрание Путина является совершенно очевидным фактом. Владимир Путин начинает свой новый мандат в атмосфере леденящей холодной войны. Лондон выслал 23 дипломата, и Москва ответила тем же как раз в момент подготовки визита Сергея Лаврова в Великобританию для возобновления диалога. Российское общество шокировано позицией Терезы Мэй в отношении Москвы после покушения на Сергея Скрипала, пишет газета «Валёр актюэль» (Valleurs actuelles, 25.03). Русских волнует поспешное заключение Лондона. А вот Москва никого не обвиняла и начала молча расследование, когда несколько недель назад произошло массовое отравление работников авиационного завода в Таганроге , в нескольких километрах от украинской границы.

Многие специалисты по разведке считают, что в этом деле кроется нечто более серьезное. Устранение Скрипаля ставит под угрозу любой будущий обмен заключенными и заставляет действующих агентов сомневаться в том, что однажды они смогут быть обменены. Франк Деклокмент (Franck Decloquement), специалист по стратегической разведке, видит во всем этом типичное сфабрикованное дело и не исключает причастность мафии.

В России электоральное мошенничество — это национальный вид спорта, заявило агентство Рейтер , направившее своих журналистов на 12 избирательных участков по всей стране. Об этом пишет «Монд» (21.03). 17 избирателей, которые голосовали дважды, были сфотографированы наблюдателями агентства. По их данным, многие из них были государственными служащими и использовали микроавтобусы, чтобы переезжать с одного избирательного участка на другой.

Журналисты Рейтер сообщили, что на этих избирательных участках явка была выше, чем количество посчитанных избирателей. Например, на одном из избирательных участков в Симферополе журналисты насчитали 797 избирателей, по сравнению с 1 325, которых насчитала избирательная комиссия. При этом официальный представитель избирательного участка утверждал, что независимые наблюдатели, все члены партии власти «Единая Россия» , не обнаружили никаких нарушений.

Кремлинологи представляют различные сценарии нового срока президентства Владимира Путина: от усиления власти до борьбы кланов и роста социальной напряженности. Во всяком случае переизбрание российского «сильного человека» будет иметь важное значение для внутренней и внешней политики на протяжении ближайших шести лет, пишет «Круа» (22.03).

Всем ясно, что в ближайшие шесть лет Владимир Путин не станет ярым сторонником демократии, сторонником малого и среднего бизнеса или другом западных стран. Что касается модернизации институтов, сделать их более свободными и более демократичными будет противоречить его глубоким убеждениям в необходимости авторитарной власти для обеспечения единства страны. Ни Путин, ни его окружение не готовы перейти к либерализации режима, так как это повлечет за собой потерю их активов и свободы. В России больше, чем где-либо, деньги и собственность зависят от власти, а не наоборот.