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«Красному и Белому» запретят торговать сигаретами в Челябинской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Красному и Белому» запретят торговать сигаретами в Челябинской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поводом стала жалоба конкурентов — нижегородского ООО «АЛЬБИОН-2002», которому принадлежит сеть алкомаркетов «Бристоль».
В своем заявлении в антимонопольную службу компания указала, что как минимум в 170 магазинах «Красного и Белого» нарушаются требования Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Фирма торгует сигаретами на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.
В действиях «Красного и Белого» антимонопольщики усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции.
«По предварительной информации, действия хозсубъектов могут привести к получению ими преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с их конкурентами», — пояснили в УФАС..
Напомним, ранее в Кургане антимонопольщики запретили сети алкомаркетов «Красное и Белое» раскидывать буклеты в подъездах многоквартирных домов.
Фото: pixabay.com
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