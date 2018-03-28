«Красному и Белому» запретят торговать сигаретами в Челябинской области

Поводом стала жалоба конкурентов — нижегородского ООО «АЛЬБИОН-2002», которому принадлежит сеть алкомаркетов «Бристоль».

В своем заявлении в антимонопольную службу компания указала, что как минимум в 170 магазинах «Красного и Белого» нарушаются требования Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Фирма торгует сигаретами на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.

В действиях «Красного и Белого» антимонопольщики усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«По предварительной информации, действия хозсубъектов могут привести к получению ими преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с их конкурентами», — пояснили в УФАС..

Напомним, ранее в Кургане антимонопольщики запретили сети алкомаркетов «Красное и Белое» раскидывать буклеты в подъездах многоквартирных домов.

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