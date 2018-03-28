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Министерство транспорта РФ внесло поправки в правила досмотра в метро
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Министерство транспорта РФ внесло поправки в правила досмотра в метро 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
Санкт-Петербург, 28 марта /Синьхуа/ — Минтранс РФ урегулировал правила досмотра в метрополитене. Соответствующий приказ, подписанный министром Максимом Соколовым, вступит в силу с 6 апреля.
По сообщению местного издания "Петербургский дневник", новый документ разрешает только выборочный досмотр пассажиров при срабатывании стационарных «рамок» металлодетекторов или дозиметров на входе. Также разрешается выборочный досмотр багажа.
В июле 2017 года на четырех петербургских станциях с наименьшим пассажиропотоком проводился эксперимент с тотальным досмотром пассажиров. Он привел к недовольству жителей из-за больших очередей на вход.
В 2017 году в петербургском метро проверили почти 17 млн пассажиров, у них нашли 146 тыс. предметов, запрещенных к провозу, в том числе два раза находили взрывчатые вещества. Более 7 тыс. раз станции закрывали на проверку из-за бесхозных предметов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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