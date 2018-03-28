Министерство транспорта РФ внесло поправки в правила досмотра в метро

По сообщению местного издания "Петербургский дневник" , новый документ разрешает только выборочный досмотр пассажиров при срабатывании стационарных «рамок» металлодетекторов или дозиметров на входе. Также разрешается выборочный досмотр багажа.

В июле 2017 года на четырех петербургских станциях с наименьшим пассажиропотоком проводился эксперимент с тотальным досмотром пассажиров. Он привел к недовольству жителей из-за больших очередей на вход.

В 2017 году в петербургском метро проверили почти 17 млн пассажиров, у них нашли 146 тыс. предметов, запрещенных к провозу, в том числе два раза находили взрывчатые вещества. Более 7 тыс. раз станции закрывали на проверку из-за бесхозных предметов. —0—