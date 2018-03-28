ФАС предлагает уравнять тарифы на вагоны ФГК с прейскурантом 10-01

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. ФАС предлагает уравнять ставки предоставления вагонов для перевозки грузов дочерней компании " РЖД " — «Федеральной грузовой компании» (ФГК) — и других операторов монополии с прейскурантом 10-01, сообщает газета «Коммерсант» . Как рассказал «Ъ» источник, знакомый с содержанием предложений ФАС, речь идет о «приведении цен на услуги по предоставлению вагонного парка, принадлежащего группе лиц РЖД (гарантирующего национального перевозчика), в соответствие с экономически и технологически обоснованным уровнем среднесетевого тарифа — уровнем тарифного прейскуранта — в отношении предоставления вагонов на перевозку грузов первого тарифного класса на внутреннем рынке». К первому тарифному классу относятся «социально значимые грузы»: уголь, щебень, руда, цемент, лес и пиломатериалы.

"Из-за ажиотажного спроса на полувагоны со стороны угольщиков цены на предоставление парка в последнее время заметно выросли (1,7-1,8 тыс. руб. в сутки, аренда и спот — выше 2 тыс.). Цена прейскуранта (17,5% тарифа на перевозку) при этом составляет всего 1,15 тыс. за вагон в сутки", — пишет газета. По мнению ФАС, на первом этапе это должно повысить доступность вагонов на внутреннем рынке. На втором этапе результатом этой меры видится «приватизация операторов подвижного состава и завершение структурного разделения организации—владельца инфраструктуры от организаций—операторов подвижного состава».

Сейчас вагоны ФГК формально не считаются инвентарным парком монополии и предоставляются по нерегулируемым ценам. Предписания в адрес РЖД и ФГК от 15 декабря 2017 года требуют от монополии прекратить практику заключения с ФГК договоров, в том числе агентских, которые приводят к экономически необоснованным расходам грузоотправителей сверх прейскуранта 10-01, ФГК оспаривает предписание, отмечает «Ъ».