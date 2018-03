Неуправляемая космическая станция КНР может упасть на территории РФ в День дурака

Россия оказалась в числе стран, которым угрожает падение первой китайской космической станции «Тяньгун-1» ("Небесный дворец-1"). Об этом сообщает

(ЕКА).

По данным астрономов, станция должна упасть на Землю уже в ближайшие дни — в промежутке между 30 марта и ранним утром 2 марта. Точное место падения рассчитать невозможно из-за недостатка данных, предоставленных китайской стороной.

Есть вероятность, что станция полностью сгорит в атмосфере. Однако некоторые ее части все-таки могут долететь до Земли.

В этом случае, по расчетам ученых, наиболее вероятной зоной падения обломков станет район между 43-м градусом северной и 43-м градусом южной широты. В эту область попадает большая часть Южной и часть Центральной Америки, включая ряд штатов США

Кроме того, в зоне повышенного риска находится юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. Также в зоне вероятного падения станции оказалась южная часть России, в частности, Дагестан

Новая Зеландия и Япония. также сообщает, что повышенная угроза существует для российского города-курорта Сочи и итальянской Флоренции . В южном полушарии могут пострадать такие страны, как Аргентина

Sometime Between Thursday to The Middle of Next Week, The Chinese Space Station Tiangong-1 is Expected to Crash. Up To 40% of The Station's Mass May Make It Through Re-Entry. The Crash Site is Still Unknown. Yellow: Higher Risk Green: Lower Risk Blue: Zero Risk#Tiangong1? pic.twitter.com/HDzSnhzFyj

По мнению экспертов, шансы, что падение станции приведет к человеческим жертвами на Земле, минимальны. До сих пор подобные трагедии ни разу не фиксировались.

Вместе с тем падение станции может превратиться для землян в увлекательное небесное зрелище. По словам Маркуса Доленского из Международного центра радиоастрономических исследований, если это произойдет ночью, то очевидцы смогут увидеть горящие обломки станции, которые пронесутся по нему как «огненные шары».

Представить себе, как это будет выглядеть, можно, посмотрев видео, снятое астрономами во время окончания миссии первого европейского грузового корабля серии ATV (Automated Transfer Vehicle) —

в 2008 году.

"Тяньгун-1" ("Небесный дворец -1") — первая китайская космическая станция. Она была запущена в космос 29 сентября 2011 года.

Таким образом, Китай стал третьей державой после России и США, построившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей «Шэньчжоу» как в грузовом, так и в пилотируемом вариантах.

К «Тяньгун-1» было осуществлено три экспедиции, две из которых были пилотируемыми. В 2012 году на модуле побывала первая китайская женщина-космонавт Лю Ян.

В конце марта 2016 года «Тяньгун-1» прекратила функционирование, превысив проектный срок службы на 2,5 года. Китайские власти признали, что потеряли контроль над станцией.

В сентябре того же года на смену «Тяньгун-1» была запущена одномодульная станция «Тяньгун-2». В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций «Мир» и Международной космической станции.