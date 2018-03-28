Экзамен по гостеприимству: 140 жителей Самары обучили навыкам общения с гостями ЧМ-2018

Самаре 140 человек прошли экспресс-курсы по коммуникации в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Организаторами выступили мэрия и гостинично-туристкая организация.

— До этого город поддерживал обучение 100 экскурсоводов. Теперь же через тренинги прошел персонал гостиниц и предприятий питания, — рассказал руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка товаров и услуг Александр Андриянов. — Уже сейчас необходимо получать больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Это и поспособствует успеху бизнеса, и укрепит имидж города как гостеприимного и открытого.

Тренинги уложились в 16 часов. Для удобства их разбили на два дня (26 и 27 марта) по 8 часов. В первый день «ученики» отрабатывали навыки живого общения. Работники отелей, кафе и ресторанов на конкретных примерах налаживали межнациональные и межконфессиональные коммуникации и подбирали сценарии идеальной встречи гостей.

— У каждого человека есть только 30 секунд, чтобы произвести первое впечатление на незнакомца. Поэтому необходимо «включать» доброжелательность и готовность к диалогу с первых секунд общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостей, — пояснили эксперты.

В Самаре пройдет шесть матчей мирового первенства. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Команды, которые сразятся на стадионе «Самара Арена», выбрали во время жеребьевки в Кремле. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Но болельщикам стоит поторопиться, ведь на стадионе «Самара Арена» почти не осталось свободных мест.