Шатохин: пока не у всех регионов есть возможности для повышения МРОТ

Сейчас не у всех регионов России есть возможности для повышения МРОТ с 1 мая 2018 года. Тем не менее, Совет Федерации сделает всё возможное, чтобы субъекты, которые не справляются с финансовой нагрузкой, могли её нести в полной мере.

Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин 28 февраля в эфире «Парламентского утра» на телеканале «Вместе-РФ». «У нас есть регионы — должники, которым будет трудно перейти на выплату МРОТ равного прожиточному минимуму — 11 тысяч 163 рубля. Наша палата уже провела в феврале несколько консультаций, „круглых столов“ на эту тему, а спикер Валентина Матвиенко дала поручение подготовить соответствующие расчёты», — сказал сенатор.

По его словам, в пятницу, в республике Коми , представителем от которой он является в палате регионов, запланировано совещание именно на эту тему. «На примере данного региона мы посмотрим какие трудности могут возникнуть у субъектов в связи с повышением МРОТ, а также какие проблемы ждут малый бизнес в связи с этим», — уточнил Шатохин.

По его словам, в июне Комитет по бюджету и финансовым рынкам запланирован проведение слушаний о наполнении региональных и местных дорожных фондов, а в апреле пройдёт совещание по самозанятым. «Мы уже третий год работаем над определением их статуса», — добавил сенатор.