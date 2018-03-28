Национальная библиотека Ямала подружилась с Российской библиотекой для молодежи

Директор Национальной библиотекой Ямала Наталья Сихвардт и директор Российской государственной библиотекой для молодежи Ирина Михнова подписания соглашения о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве направлено на организацию информационно-просветительской деятельности и участие в конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях и осуществление совместной информационной деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации, а также информационных сетях.

Российская государственная библиотека для молодежи — самая крупная в стране библиотека, ориентированная на данную возрастную категорию, одна из восьми российских библиотек федерального уровня. Открыта для посещения гражданами страны старше четырнадцати лет независимо от места проживания. Библиотека осуществляет информационную поддержку молодежи в учебно-образовательном и самообразовательном процессе, оказывает профориентационные, психологические и образовательные услуги, организует просветительскую и культурно-досуговую работу.