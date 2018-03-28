«Система» планирует купить контроль в «Вологодском текстиле» и создать текстильный холдинг

"На базе имущественного комплекса «Вологодского текстиля» планируется создать текстильный холдинг, который сфокусируется на производстве высокотехнологичных видов тканей, в том числе тканей для спецодежды. Также будет выпускаться домашний текстиль", — рассказал Копытов.

По словам представителя АФК, в целях дальнейшего развития планируется тесное сотрудничество с отечественными и международными представителями индустрии по вопросам создания совместных предприятий, а также локализации производства и трансфера технологий.

По словам Копытова, сейчас имущественный комплекс «Вологодского текстиля» включает ряд объектов недвижимости, а также современное ткацкое оборудование, которое способно производить как синтетические, так и натуральные ткани для спецодежды и инновационный технический текстиль. На предприятии также имеется оборудование для производства льняной пряжи.

Текстильный комбинат основан в 1936 году. В 2010-2012 годах власти региона инвестировали в его модернизацию, но в 2013 году производство было остановлено, писала газета «Ведомости» . Источник газеты, знакомый с ситуацией на предприятии, объяснил остановку производства неэффективностью руководства, отсутствием сырья (лен) и большими кредитами.