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Более 90% орловцев обращаются в налоговую через интернет
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Более 90% орловцев обращаются в налоговую через интернет 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Федеральную налоговую службу по городу Орлу за январь-февраль 2018 года поступило 1174 обращений от граждан.
Это на 448 обращений больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Более 92% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Граждан, обратившихся в налоговую инспекцию, в основном интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц. Кроме того, поступило большое количество сообщений, содержащих вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц.
Инспекцией направлены исчерпывающие ответы на обращения граждан в соответствии со сроками, установленными законодательством.
Сообщение Более 90% орловцев обращаются в налоговую через интернет появились сначала на РИА 57.
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