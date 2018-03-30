Более 90% орловцев обращаются в налоговую через интернет

Это на 448 обращений больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Более 92% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Граждан, обратившихся в налоговую инспекцию, в основном интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц. Кроме того, поступило большое количество сообщений, содержащих вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц.

Инспекцией направлены исчерпывающие ответы на обращения граждан в соответствии со сроками, установленными законодательством.