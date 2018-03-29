Ульяновец, задолжавший 200 тысяч за ЖКУ, оказался владельцем трех авто

Житель Заволжского района Ульяновска , накопивший долг за газ, тепло и электроэнергию в сумме 200 тысяч рублей, никак не заботился о его погашении, сообщает служба судебных приставов.

Приходы судебных приставов к нему домой результатов не дали. Впоследствии приставы выяснили, что в собственности у должника есть три автомобиля («Мицубиси Аутлендер», «ЗАЗ» и «Грейт Волл») и вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении этих машин.

Лишь после этого гражданин полностью погасил задолженность и заплатил 15 тысяч рублей исполнительского сбора.