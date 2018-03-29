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Ульяновец, задолжавший 200 тысяч за ЖКУ, оказался владельцем трех авто
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ульяновец, задолжавший 200 тысяч за ЖКУ, оказался владельцем трех авто 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Житель Заволжского района Ульяновска, накопивший долг за газ, тепло и электроэнергию в сумме 200 тысяч рублей, никак не заботился о его погашении, сообщает служба судебных приставов.
Приходы судебных приставов к нему домой результатов не дали. Впоследствии приставы выяснили, что в собственности у должника есть три автомобиля («Мицубиси Аутлендер», «ЗАЗ» и «Грейт Волл») и вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении этих машин.
Лишь после этого гражданин полностью погасил задолженность и заплатил 15 тысяч рублей исполнительского сбора.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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