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Завод МиССП создал новое оборудование для выдува пластиковой тары
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Завод МиССП создал новое оборудование для выдува пластиковой тары 

ИнформУпак 1 час назад
Автомат А-12000-7, разработанный для изготовления ПЭТ-тары посредством двухстадийного выдува, способен выпускать в час 12 тысяч единиц тары объемом от 250 миллилитров до 2 литров.
В прошлом году «Кропоткинский завод МиССП» принял участие в федеральной программе, оказывающей поддержку производителям оборудования для перерабатывающей и пищевой промышленности. Программа, курируемая Министерством промышленности и торговли РФ, предполагает выделение субсидий для предприятий, чтобы они имели возможность снизить стоимость своей продукции.
Благодаря полученным в рамках программы Минпромторга субсидиям завод МиССП сможет предоставить покупателям пятнадцатипроцентную скидку на свое оборудование.
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