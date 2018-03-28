Завод МиССП создал новое оборудование для выдува пластиковой тары

Автомат А-12000-7, разработанный для изготовления ПЭТ-тары посредством двухстадийного выдува, способен выпускать в час 12 тысяч единиц тары объемом от 250 миллилитров до 2 литров.

В прошлом году «Кропоткинский завод МиССП» принял участие в федеральной программе, оказывающей поддержку производителям оборудования для перерабатывающей и пищевой промышленности. Программа, курируемая Министерством промышленности и торговли РФ , предполагает выделение субсидий для предприятий, чтобы они имели возможность снизить стоимость своей продукции.

Благодаря полученным в рамках программы Минпромторга субсидиям завод МиССП сможет предоставить покупателям пятнадцатипроцентную скидку на свое оборудование.