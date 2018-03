Маски и песок: в Пекин пришел весенний смог

ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости . Теплая весенняя погода пришла в Пекин, и вместе с ней в китайскую столицу вернулся смог — жители города, всю зиму радовавшиеся синему небу и свежему воздуху, вынуждены надевать маски и стараться по возможности не выходить из помещения.

Муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды еще 24 марта объявило о том, что в понедельник качество воздуха значительно ухудшится, в связи с чем с 00.00 26 марта начал действовать повышенный оранжевый уровень тревоги. По предварительным оценкам, он будет активен до полуночи четверга, однако по состоянию на 13.00 (7.00 мск) среды качество воздуха в китайской столице не только не улучшается, но и в значительной мере ухудшается.

Уровень содержания в воздухе вредных частиц PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые представляют серьезную опасность для здоровья, в обеденное время в Пекине достиг отметки в 196 микрограммов на кубометр, в то время как безопасный уровень, установленный ВОЗ — 25 микрограммов на кубометр. Для сравнения, в январе этого года уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице стал самым низким за последние пять лет и составил 34 микрограмма на кубический метр.

Если в понедельник и вторник качество воздуха в Пекине было еще терпимым, то в среду в городе уже стало тяжело дышать, действие смога усугубилось витающей в воздухе пылью и частицами песка. В среду в некоторых северных и северо-восточных районах Китая началась песчаная буря, Национальный метеорологический центр страны (NMC) ввел в действие синий уровень тревоги в связи с этим природным явлением. Наибольшему воздействию бури подверглись Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский автономный район, но и в Пекине ее воздействие ощущается довольно сильно.

Y así en este momento la tormenta de arena en Beijing pic.twitter.com/U98UgvPGRA

— CarlosRivaPalacioThan (@RivaPalacioThan) 28 марта 2018 г.

На улицах города в среду сравнительно мало велосипедистов, что нехарактерно для Пекина, многие в защитных масках, как и пешеходы. Защитные маски — очень популярный товар в Пекине, на улицах города можно увидеть их невероятное разнообразие — от обычных медицинских масок до высокотехнологичных из современных материалов с датчиками и клапанами, всех возможных цветов, размеров и конструкций.

"Я маску редко надеваю и надеялась, что она мне больше не нужна, но вы и сами видите, что сейчас без маски на улице ходить невозможно", — сказала РИА Новости девушка, ожидавшая автобуса на остановке.

При этом пожилая жительница Пекина твердо заявила, что «маска помогает дышать, в последние несколько лет вне дома я ее ношу всегда, даже в метро и в магазине не снимаю».

На улицы китайской столицы вместе с теплой погодой вернулись и многочисленные торговцы фруктами, товар которых лежит, ничем не прикрытый, на столах-тележках прямо у больших дорог, на перекрестах, под мостами.

My first time experiencing #Beijing #pollution. #nofilter The sky looks almost pinkish. Sun is strong but PM10 block out most of the light. pic.twitter.com/7ytVuPsJLn

— Ando Roid (@AndreBabe) 28 марта 2018 г.

Одна из продавщиц, отвечая на вопрос РИА Новости, отметила, что даже в такую погоду «клиентов меньше не становится: сейчас обеденное время, все хотят фрукты». Люди не задумываются над тем, что красивые и свежие ананасы, которые долго лежат на открытом и столь грязном воздухе у самой проезжей части улицы, могут нести организму больше вреда, чем пользы.

Корреспондент РИА Новости поинтересовался у другого продавца фруктов, спокойными движениями счищавшего кожуру с ананасов и раскладывавшего их по пластиковым контейнерам, почему он не носит маску, ведь работает целый день в таких вредных для дыхания условиях. «Я думаю, что она мне не поможет — в ней жарко и неудобно. Конечно, лучше не выходить на улицу, но что поделаешь», — сказал он, не отрываясь от работы.

В связи с действием предупреждения в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор и песок, также необходимо будет приостановить основные строительные работы, которые могут негативно сказаться на состоянии воздуха.

Также из-за ухудшения экологической обстановки рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.

#Beijing sees dust, smog weather https://t.co/bNiu6rRwW5 pic.twitter.com/Ne7Rz7Jksh

— China.org.cn (@chinaorgcn) 28 марта 2018 г.