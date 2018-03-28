В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат „Паллада“ 

Традиционный географический фестиваль «Фрегат „Паллада“ стартовал в Ульяновске, он пройдет во Дворце творчества детей и молодёжи с 28 по 31 марта.
— Будут работать 40 интерактивных зон, площадки, посвящённые экспедициям российских путешественников, спортивному туризму, альпинизму, экспедициям на яхтах. В ходе мероприятия будет работать детский пресc-центр от Молодёжной медиаакадемии Дворца творчества детей и молодёжи, — сообщил председатель Ульяновского областного отделения Русского географического общества Александр Золотов.
Кстати, фестиваль „Фрегат „Паллада“ вошёл в рейтинг весенних фестивалей (по результатам анализа их посещаемости), составленный влиятельным агентством ТурСтат.