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В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат „Паллада“
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В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат „Паллада“ 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Традиционный географический фестиваль «Фрегат „Паллада“ стартовал в Ульяновске, он пройдет во Дворце творчества детей и молодёжи с 28 по 31 марта.
— Будут работать 40 интерактивных зон, площадки, посвящённые экспедициям российских путешественников, спортивному туризму, альпинизму, экспедициям на яхтах. В ходе мероприятия будет работать детский пресc-центр от Молодёжной медиаакадемии Дворца творчества детей и молодёжи, — сообщил председатель Ульяновского областного отделения Русского географического общества Александр Золотов.
Кстати, фестиваль „Фрегат „Паллада“ вошёл в рейтинг весенних фестивалей (по результатам анализа их посещаемости), составленный влиятельным агентством ТурСтат.
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